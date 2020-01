Chiuso per 15 giorni bar a Terni

Chiusura per 15 giorni per un bar di zona Cesure, a Terni, in base a quanto disposto dal questore, Roberto Massucci.

Il provvedimento è stato adottato secondo quanto prevede la normativa sulle leggi di pubblica sicurezza e si inserisce nella prosecuzione dell'attività di prevenzione e sicurezza svolta, anche grazie alla collaborazione e alle segnalazioni dei cittadini, da parte delle forze dell'ordine. In particolare, nel corso di ripetuti controlli da parte sia dei carabinieri sia della polizia, è stato accertato come il bar fosse diventato un ritrovo di individui sottoposti a misure di prevenzione e gravati da precedenti penali.

In alcune occasioni - riferisce la questura -, si sono verificate risse ed alterchi e comportamenti illeciti da parte dei frequentatori del locale. La divisione amministrativa, sociale e dell'immigrazione ha quindi notificato la misura, con effetto immediato, all'amministratore della società che gestisce il locale pubblico.