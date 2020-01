A Perugia Crescere in digitale

Alla Camera di Commercio di Perugia in avvio la seconda edizione di "Crescere in digitale", progetto che offre corsi formativi gratuiti, laboratori e tirocini aziendali retribuiti a giovani tra 16 e 29 anni che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet).

Il progetto è attuato da Unioncamere in partnership con Google, promosso da Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) con il supporto operativo delle Camere di commercio, che ha l'obiettivo di creare posti di lavoro attraverso l'acquisizione di competenze digitali da parte di giovani i quali, investendo sulle proprie competenze, sono in grado di accompagnare le imprese nel mondo di Internet.