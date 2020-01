Riapre a Norcia lo Sportello del lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 8 GEN - A partire da giovedì 9 gennaio, riaprirà a Norcia lo Sportello del Lavoro, gestito da Arpal Umbria, Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della Regione Umbria. A darne notizia è la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che sottolinea con soddisfazione "la riattivazione di questo importante servizio, chiuso dallo scorso mese di dicembre ed ora riaperto d'intesa con il Comune di Norcia e la collaborazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione".

Lo sportello dei Centri per l'impiego per l'erogazione dei servizi dedicati a persone e imprese - riferisce una nota della Regione - sarà aperto nella nuova sede di piazza Garibaldi (conosciuta come piazza S. Rita), dove è anche presente l'Ufficio speciale ricostruzione.

Saranno attivi anche i servizi per gli iscritti alla L.68/99, disabili e categorie protette, su appuntamento e-mail: lavoronorcia@regione.umbria.it.