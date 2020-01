Epifania con il sole in tutta l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - Epifania con il sole su tutta l'Umbria, ma temperature in calo soprattutto in Appennino. Ma il bel tempo, secondo le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile, tornerà già da domani, domenica 5 gennaio, dopo che nella giornata odierna sulla regione il cielo sarà stato molto nuvoloso, con qualche pioggia.

Le temperature minime oggi saliranno sensibilmente, di nuovo in calo a partire da domani. Le massime in lieve aumento.