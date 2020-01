Rosario Bonaccorso al Jazz Club Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 3 GEN - Il primo concerto del 2020 del Jazz Club Perugia - martedì 7 gennaio ore 21,30, Hotel Sina Brufani - vede sul palco Rosario Bonaccorso accompagnato da Fabrizio Bosso, Andrea Pozza e Nicola Angelucci.

A dieci anni dalla creazione del suo gruppo "Travel Notes" Rosario Bonaccorso ha deciso di festeggiare in musica questo importante anniversario presentandosi con i suoi compagni di questo lungo viaggio.

Una rilettura moderna e piena di energia delle sue composizioni originali di dieci anni fa, Rosario Bonaccorso ha alle spalle trentacinque anni di collaborazioni, incisioni e concerti sui palcoscenici di tutto il mondo al fianco di centinaia di artisti americani ed europei (solo per citarne alcuni, Elvin Jones, Benny Golson, Billy Cobham, Pat Metheny, Michael Brecker, Stefano Bollani, Joe Lovano, Mark Turner, Gato Barbieri, James Moody, Enrico Rava, Lee Konitz). Nel 2018 ha suonato a Umbria Jazz in un trio con Dado Moroni e Roberto Gatto, e nel 2019 in quintetto con Stefano Di Battista come special guest.