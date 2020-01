Anno da record per Pozzo di S. Patrizio

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 3 GEN - Anno "da record" per il Pozzo di San Patrizio, ad Orvieto: il 2019 - spiega una nota del Comune - si è un chiuso infatti con 212.765 ingressi registrati, dato mai raggiunto prima. Complessivamente sono stati circa 20 mila i visitatori in più rispetto allo scorso anno, con un incremento del 10%. Soltanto alla biglietteria del pozzo sono stati staccati direttamente 199.775 biglietti, 17.576 in più rispetto al 2018.

Una tendenza iniziata a maggio, ma che ha registrato il picco a dicembre. Nell'ultimo mese dell'anno i visitatori sono stati infatti 12.866, oltre il 30% in più rispetto ad un anno prima.

Significativo anche il dato relativo ai cinque giorni coincidenti con la 27/esima edizione di Umbria Jazz Winter, dal 28 dicembre al primo gennaio, dove si sono registrati 8.369 ingressi contro i 6.100 dell'anno precedente. "Si tratta di un grande risultato - commenta il sindaco, Roberta Tardani - frutto della campagna di comunicazione voluta dall'amministrazione comunale".