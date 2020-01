Gesenu, si passa alla tariffa puntale

(ANSA) - TORGIANO (PERUGIA), 2 GEN - Il Comune di Torgiano, insieme a Gesenu Spa, ha rinnovato il sistema di raccolta rifiuti, con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e "il nuovo sistema - spiega il sindaco Eridano Liberti - ci consente di passare alla tariffa puntuale, che premierà i comportamenti virtuosi e si applicherà a partire dal corrente gennaio 2020. Il sistema andrà a misurare la quantità di rifiuto secco residuo (indifferenziato), che non si può più recuperare o riciclare: si tratta perciò di un modello tariffario più equo dell'attuale nel quale viene tenuto in considerazione il comportamento dell'utenza".

"Grazie alla collaborazione di tutti - commenta l'assessore Francesco Spaccini - siamo già riusciti a superare il 71% di raccolta differenziata. Un risultato davvero ottimo che dimostra come l'impegno quotidiano di una comunità può davvero fare la differenza".