Vari bimbi in ospedale a Capodanno

(ANSA) - PERUGIA, 1 GEN - Nessun problema grave in Umbria dopo i festeggiamenti della notte di Capodanno, ma sono diversi i bambini finiti al pronto soccorso, con lesioni lievi, legate tuttavia allo scoppio di petardi.

A Città della Pieve, un bambino di 4 anni è stato trasferito per un consulto ortopedico all'ospedale di Perugia in seguito ad una ferita da scoppio di petardo.

A Città di Castello sono stati medicati e dimessi un altro bambino di 4 anni ustionato ad una palpebra da una stellina e un bambino di 9 anni colpito al naso da un sasso o un frammento durante lo scoppio di un botto che gli ha provocato un'epistassi.

Al pronto soccorso di Umbertide, invece, una bambina di 8 anni è stata medicata per una ferita provocata dalla rottura di un bicchiere. Per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso - riferisce la Usl Umbria 1 - ancora a causa dei botti ad Assisi una donna di 63 anni è stata colpita dalle scorie di un petardo che le hanno provocato lievi ustioni. E' stata medicata e dimessa.