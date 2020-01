In aumento le nascite a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 1 GEN - Ospedale di Perugia in controtendenza per quanto riguarda le nascite, rispetto al minimo storico registrato dall'Istat in Italia: dai 1.860 nati del 2018 si è passati infatti ai 1.915 dell'ultimo anno, con un incremento modesto, ma ugualmente sorprendente, se si tiene conto dei dati raccolti in tutta Italia, che indicano percentuali in diminuzione anche alte. In una nota dell'ospedale, la direzione medica del Santa Maria della Misericordia riferisce che sono stati 1.311 i parti fisiologici, di cui 228 avvenuti a gestione esclusiva delle ostetriche per basso rischio. La nota aggiunge che sono stati 457 i parti cesarei, ed anche questo percentuale è ampiamente sotto la media nazionale. L'ultimo nato del 2019 è un bambino, al quale i genitori Giusi ed Enrico, hanno dato il nome di Alessandro. Il parto è avvenuto pochi minuti prima delle 21; Alessandro (che pesa 3.650 chilogramnmi) e la mamma stanno bene.