Tesei, su dg valorizzato curriculum

Per la nomina dei nuovi direttori generali "abbiamo cercato di valorizzare il curriculum di ciascuno e di valutare il meglio che poteva essere in questo momento, con un incarico a sei mesi proprio per esaminare il funzionamento della macchina e l'operatività dei singoli settori": lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei che ha partecipato alla conferenza stampa di fine anno della Lega Umbria.

"Le regionali ci hanno consegnato una grande gioia per il risultato ottenuto - ha sottolineato la governatrice - ma anche una grandissima responsabilità. Noi abbiamo iniziato, seppure nel poco tempo da cui ci siamo insediati, a lavorare efficacemente per il bene della regione. Lo stiamo facendo in modo puntuale e per certi aspetti veloce, perché ci sono delle scadenze importanti. Abbiamo anche ragionato su una diversa ripartizione delle competenze e lavorato per portare i direttori generali a quattro, così come il prossimo mese lavoreremo per la riorganizzazione importante di tutti i dirigenti".