In beneficenza stoccate Santarelli

Le stoccate del campione di scherma Andrea Santarelli sostengono l'associazione pubblica assistenza Croce bianca di Foligno. La Umbragroup, azienda del posto leader mondiale nella meccanica aeronautica e aerospaziale, ha infatti deciso di devolvere un euro per ognuna messa a segno dall'atleta folignate nel corso della sua stagione sportiva. E' il progetto "Una stoccata per l'Umbria".

Umbragroup e Santarelli hanno quindi scelto un progetto del territorio che potesse agevolare più persone in difficoltà. Il contributo è andato alla Pubblica assistenza Croce bianca di Foligno per permettere a essa - si legge in un comunicato dell'azienda - di sostituire e ammodernare le ambulanze. "Si tratta di un piccolo gesto, ma è concreto ed è rivolto a chi quotidianamente scende in campo per aiutare persone in difficoltà, a volte lottando contro il tempo" ha sottolineato l'amministratore delegato di Umbragroup Antonio Baldaccini.