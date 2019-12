Province migliorano in Qualità vita

Sono entrambe in risalita le province di Perugia e Terni nella classifica Qualità della vita 2019 del Sole 24 Ore. Graduatoria giunta alla trentesima edizione e pubblicata sul quotidiano e sul sito.

La provincia di Perugia si colloca al 37/o posto (su 107 capoluoghi), con un balzo in avanti di 22 rispetto a un anno fa.

Terni è invece 63/a, con più cinque in confronto alla classifica 2018.