Squarta, importanti parole Mattarella

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 14 DIC - "Le parole pronunciate dal Capo dello Stato in merito all'importanza della pace tra le varie nazioni e sul ruolo dell'Italia al di là dei propri confini per garantire la pace nel mondo, ritengo che siano di grande importanza". Così il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, sulla visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Assisi dove ha ricevuto dalle mani del custode del Sacro convento la Lampada della Pace.

Oltre alla consegna della Lampada, nella Basilica Superiore è stato anche eseguito il concerto di Natale, "una cerimonia bellissima - ha detto Squarta - che ha rimarcato anche la bellezza della nostra regione come terra di pace, di tolleranza e accoglienza, cogliendo in pieno lo spirito di San Francesco".