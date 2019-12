Tesei, bisogna invertire la rotta

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - "La ricerca e lo studio dell'Aur ha evidenziato le molte criticità di cui soffre l'Umbra e che avranno bisogno di riflessioni molto serie ed approfondite per superare le distorsioni che sono presenti nella nostra Regione": così la presidente della Regione, Donatella Tesei, in occasione della presentazione, curata dall'Agenzia Umbria Ricerche, del Rapporto economico e sociale dell'Umbria 2018-'19 che si è tenuta nel Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia, moderata da Giuseppe Coco, direttore della rivista AUR&S.

"Bisogna invertire la rotta" ha sottolineato la presidente.

"Abbiamo visto - ha aggiunto - come in Umbria in questi anni sono arrivate molte risorse che però, se i risultati sono quelli che abbiamo appena visto, forse non sono state indirizzate nella direzione giusta. Evidentemente questo è il momento delle scelte e non più della distribuzione a pioggia. Ci sono settori che sono utili allo sviluppo della nostra Regione e ai quali dunque va data priorità".