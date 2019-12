Arti marziali per aiuto malati Parkinson

(ANSA) - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 12 DIC - Le arti marziali per aiutare le persone malate di Parkinson a coordinare i movimenti. E' questo lo scopo della Tai Chi therapy che, grazie ad una convenzione con l'Unione Parkinsoniani di Perugia, è attiva già da tempo nelle palestre del Cori di Passignano sul Trasimeno, il centro di riabilitazione intensiva della Usl Umbria 1, sotto la guida del maestro Mattia Lorenzi, istruttore laureato in scienze motorie che conosce i problemi legati alla malattia.

"Ci sono degli studi scientifici - spiega in una nota della Usl il dottor Maurizio Massucci, direttore del Cori di Passignano - che dimostrano come questo tipo di attività fisiche non riabilitative aiutino il malato a mantenere l'agilità muscolare migliorando l'equilibrio nonché riducendo il tremore e la rigidità dei muscoli. Ma non solo. L'attività in palestra è in grado anche di favorire la socialità migliorando gli aspetti psicologici".