Temperature sotto zero su Appennino

Termometro sotto lo zero nelle zone appenniniche dell'Umbria (interessate dal terremoto del 2016). Con la neve che ha imbiancato Castelluccio di Norcia ed è di nuovo attesa per la giornata di domani nei settori appenninici settentrionali, a 500-600 metri di quota. La previsione è del Centro funzionale della Protezione civile regionale che prevede anche precipitazioni diffuse per venerdì, che sull'Appennino potrebbe assumere carattere nevoso.

Intanto i valori minimi che si sono registrati durante la notte hanno fatto segnare un -5,7 gradi a Cascia, che si conferma la città più fredda dell'Umbria, -5,4 a Forca Canapine, -1,3 a Castelluccio e -2,6 a Norcia. Valori sotto lo zero anche in altre zone montane come sul Monte Cucco.

Nelle principali città della regione le temperature della notte si sono attestate tra i 4 e i 7 gradi.