Nuovo bando' Tv di comunità' del Corecom

Il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) ha pubblicato i bandi del progetto "Tv di comunità" intitolato "Turismo slow: raccontare per promuovere l'Umbria. Economia e cultura, il futuro è digitale" rivolti a emittenti televisive, radio e organizzazioni del Terzo settore.

L'iniziativa, che si focalizza quest'anno sul turismo lento, ha l'obiettivo di sostenere con un contributo la realizzazione di video tutorial e podcast narrativi, attraverso il coinvolgimento dei minori, anche per un uso consapevole della tecnologia.

"Il turismo lento - evidenzia il Corecom - diventa il motore di sviluppo dei territori interni, delle piccole realtà ricche di tradizioni, che i giovani sono chiamati a conoscere, conservare, comunicare. Comunicare, dunque, attraverso l'uso di nuovi linguaggi, per divulgare cultura ed economia al tempo dei media. Questo l'obiettivo del progetto 'Tv di comunità 2019'".