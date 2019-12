Da gennaio meno direttori in Regione

"La delibera approvata dalla Giunta è il primo importante passo verso l'ottimizzazione della macchina amministrativa regionale". È quanto ha affermato la presidente della Regione, Donatella Tesei, al termine della seduta odierna della Giunta che ha visto l'approvazione del documento sulla governance che riduce, a partire dall'1 gennaio 2020, i direttori dell'ente da 5 (più un direttore generale il cui ruolo era previsto dall'attuale formula, ma non veniva utilizzato) a 4 direttori (o in alternativa a 3 direttori più un direttore generale).

"La riforma - ha detto l'assessore al Personale Paola Agabiti Urbani - non solo consentirà una vera e concreta spending review, con un notevole risparmio di risorse, ma permetterà sia una razionalizzazione organizzativa, al fine di rendere più efficiente e rapida l'operato della Regione, sia la valorizzazione del personale interno ed, eventualmente, esterno nel rispetto del principio del merito".