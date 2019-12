Bollini rosa ospedali Castello e Branca

Sono due gli ospedali della Usl Umbria 1 che hanno ricevuto dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, i bollini rosa per il 2020-2021.

Città di Castello ne ha ricevuti tre, il massimo, e Gubbio-Gualdo Tadino due.

I Bollini rosa vengono attribuiti agli ospedali "attenti alla salute femminile e che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne".

"E' un riconoscimento importante per l'Azienda - commenta il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Luca Lavazza - e per tutti gli operatori che lavorano con impegno per offrire servizi con accoglienza e umanizzazione dedicati alla salute della donna".

"Insieme ai Bollini argento dei servizi territoriali - sottolinea Manuela Pioppo, responsabile dello staff Sviluppo qualità e comunicazione - ci impegniamo sempre di più nell'ottica del progressivo miglioramento dell'offerta assistenziale dei servizi ospedalieri dedicati alla salute della donna".