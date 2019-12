Grave bambina per incendio in casa

Una bambina di pochi anni è rimasta gravemente ustionata in seguito a un incendio, e a uno scoppio, avvenuto nella tarda serata di lunedì nell'abitazione dove la famiglia vive alla periferia di Perugia. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco le fiamme si sarebbero sviluppate da una stufa dopo che probabilmente era stato utilizzato del liquido infiammabile per l'accensione.

La bambina si trovava sul divano con la nonna, anche lei rimasta ustionata gravemente. In casa, al terzo piano di un palazzo, anche il padre della piccola e un altro figlio, rimasti illesi. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco anche con un'autoscala. La bambina - riferisce l'ospedale di Perugia - ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. Dopo essere stata messa in sicurezza al pronto soccorso di Perugia è stata trasferita al Gemelli di Roma. La donna, di 54 anni, è stata invece ricoverata in rianimazione all'ospedale del capoluogo umbro.

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.