Da Germania campana per monastero Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 DIC - Arriva dalla Germania la campana che verrà montata nella chiesa del nuovo monastero benedettino di Norcia, tuttora in costruzione in San Benedetto in Monte. A darne notizia sul sito dei monaci - nursia.org - è il priore Benedetto Nivakoff, che ha assistito personalmente alla forgiatura a mano della campana che è avvenuta nella città di Passau, in Baviera.

Al momento della colata padre Nivakoff ha impartito la benedizione al metallo fuso con l'acqua santa con uno speciale Rituale Romanum.

"Il mastro fondatore, Rudolf Perner, e la sua famiglia hanno forgiato campane più o meno allo stesso modo per più di tre secoli", si legge nel racconto di don Agostino Wilmeth, che ha accompagnato il priore in terra tedesca e aggiunge: "Hanno impiegato settimane a preparare lo stampo di argilla e comporre fedelmente l'iscrizione latina, scritta da uno dei nostri monaci, che circonda la campana".