Auto contro bus a Todi, un ferito

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 9 DIC - Una persona è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un'autovettura e un autobus.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì in località Pontecuti, una frazione del comune di Todi.

Il ferito - hanno riferito i vigili del fuoco - è il conducente della vettura, che ha riportato fratture agli arti inferiori. L'uomo è stato estratto dall'auto dagli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri di Todi.

Sulle cause e le modalità dell'incidente sono in corso accertamenti.