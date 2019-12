"Assisi Link", nuovo servizio treno-bus

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 9 DIC - Si chiama "Assisi Link" il nuovo servizio combinato treno più bus che connette, nel rispetto dell'ambiente, la stazione ferroviaria di Assisi (Santa Maria degli Angeli) con il centro storico della città di San Francesco. Dal 15 dicembre saranno fino a 84 i collegamenti intermodali al giorno, con tre bus dedicati in combinazione con i treni in arrivo e in partenza.

La nuova soluzione intermodale del Gruppo FS Italiane, nata dalla sinergia fra Trenitalia e Busitalia, è stata presentata questa mattina. Le corse degli autobus, con frequenza di circa 30 minuti e interscambio treno-bus ottimizzato nei tempi (a partire da cinque minuti), sono in combinazione con gli oltre 40 servizi ferroviari che ogni giorno raggiungo la stazione di Assisi.

I biglietti sono già disponibili ed acquistabili in unica soluzione su Trenitalia.com e in tutti i canali di vendita Trenitalia: Perugia-Assisi centro a partire da 4 euro, Roma-Assisi centro da 12,25 euro.