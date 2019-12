Fresu torna suonare in ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 7 DIC - A quattro mesi dalla sua precedente performance nell'ospedale di Perugia, Paolo Fresu, il trombettista tra i più famosi al mondo, ha accettato di nuovo l'invito del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Antonio Onnis di dedicare un pò del suo tempo ai pazienti del Santa Maria della Misericordia.

L'artista, molto legato a Perugia e all'Umbria intera, ha assicurato il suo arrivo per le 15.30 di lunedì 9 dicembre. "La musica va dove serve", commentò nel rafforzare la sua presenza e quella della moglie Sonia Peana, nei corridoi e nelle corsie dell'ospedale.

Come la prima volta - si legge in una nota dell'Azienda ospedaliera -, si tratterà di un concerto itinerante nelle strutture di degenza per regalare momenti di intense emozioni e di augurio, in vista delle feste di Natale. (ANSA).