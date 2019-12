Squarta, Frecciarossa va potenziato

"Il Frecciarossa va potenziato.

Occorre trovare risorse nazionali in tal senso": lo ha sottolineato il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta soffermandosi sul tema delle infrastrutture in Umbria.

Parlando con l'ANSA in particolare del tema ferrovie ha sostenuto che "servono anche risorse da investire per rendere i treni più confortevoli e più veloci".

Sempre in termini di trasporti altro tema cruciale per il presidente dell'Assemblea legislativa è l'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi. "Non può essere più - ha affermato - uno scalo solo per mandare in vacanza i perugini.

Occorre un forte rilancio".

Squarta chiede poi interventi anche per la viabilità attorno a Perugia e in particolare per lo snodo di Ponte San Giovanni e per il collegamento tra Terni e Spoleto.