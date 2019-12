Riqualificazione sale operatorie Usl 1

(ANSA) - PERUGIA, 6 DIC - La direzione aziendale della Usl Umbria 1 ha pianificato, da venerdì 13 dicembre per tre settimane, la periodica attività di riqualificazione ambientale delle sale operatorie degli ospedali di Città di Castello, Umbertide, Gubbio-Gualdo Tadino, Media Valle del Tevere, Assisi e Castiglione del Lago. Durante tale periodo ci sarà una riduzione dell'attività chirurgica programmata, mantenendo però inalterata l'attività oncologica ad alta priorità e l'attività di urgenza per tutte le specialità.

Le procedure di disinfezione e sanificazione delle sale operatorie rappresentano uno strumento essenziale nel prevenire la contaminazione microbiologica ambientale e di conseguenza il rischio operatorio del paziente.

Quest'anno la chiusura viene anticipata di una settimana rispetto al passato, per garantire lavori di manutenzione più approfonditi che porteranno alla restituzione di ambienti migliori in tutti gli ospedali della Usl.