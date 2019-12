A Villa Umbra giornata su trasparenza

"Abbiamo organizzato una giornata molto importante per la Scuola e gli enti umbri, dedicata alla trasparenza ed agli adempimenti anticorruzione": lo ha detto Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, aprendo la giornata della trasparenza, appuntamento formativo annuale per gli enti pubblici.

"Il panorama legislativo sulla trasparenza - ha ricordato Naticchioni - ha visto la sua nascita in un periodo relativamente recente per l'Italia rispetto ad altri Paesi europei. La nostra prima legge è datata 1990 mentre quella svedese 1766. Abbiamo legato le due giornate per valutare cosa si è fatto e cosa ancora resta da fare per combattere al meglio la corruzione nella pubblica amministrazione".

Al seminario "Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e gli adempimenti anticorruzione obbligatori per gli enti pubblici", con oltre cento iscritti, è intervenuta Caterina Bova, funzionario Anac - Studi, legislazione e commissariamenti.