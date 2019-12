A Terni sito produzione sedili per aerei

Ha l'obiettivo di realizzare a Terni un sito produttivo di poltroncine ed interni per aeromobili, la joint venture firmata a Roma e presentata nella città umbra, tra la società ternana AeroSeatek Italia e il fondo cinese Tianjin Giant Aviation Investment.

L'accordo getta le basi di un progetto che vedrà un investimento iniziale di 10 milioni di euro per l'avviamento dello stabilimento che si occuperà dell'ingegneria, del disegno e dell'assemblaggio delle componenti dei sedili.

"Puntiamo a produrre i primi sedili tra un anno e mezzo o due, a regime verranno impiegate 120 persone in quattro anni, tutte di alta fascia" ha spiegato il ceo di AeroSeatek, Gianluca Bellavigna.

"La squadra, composta dai migliori ingegneri e dalle migliore teste in ambito aeronautico - ha aggiunto -, è pronta, ma parleremo con i fatti. Già da qualche anno stiamo cercando di portare a Terni un progetto dalle grandi potenzialità come questo".