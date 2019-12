Sette concerti per Visioninmusica

Sette concerti per sette generi differenti, dal jazz italiano alla musica classica, dalla sonorità latine alla progressive, passando per la fusion con accenti rock: è quanto propone l'edizione 2020 di Visioninmusica, kermesse in programma a Terni dal 24 gennaio al 17 aprile.

Ad organizzare l'appuntamento è l'omonima associazione musicale, diretta da Silvia Alunni, che come ogni anno ha anche previsto un prologo, il consueto Concerto di Natale promosso e sostenuto dalla Fondazione Carit: l'appuntamento è per il 21 dicembre nella chiesa di San Francesco, con 'Omaggio a Federico Fellini', a 100 anni dalla nascita del grande regista. Ad esibirsi, alle 17 e alle 21, sarà la Filarmonica Gioacchino Rossini, diretta da Federico Mondelci, in veste anche di sassofono solista. Il cartellone di Visioninmusica si aprirà poi ufficialmente a gennaio a palazzo Gazzoli con Gegé Telesforo e la sua band, con con cui eseguirà dal vivo il nuovo album 'Il mondo in testa'.