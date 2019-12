Regione, confermato Frecciarossa

E' stato "confermato" il collegamento con il Frecciarossa da Perugia a Milano e Torino.

Lo ha annunciato la Regione, spiegando che in via sperimentale, dal 16 dicembre fino a marzo vedrà cambi di orari e destinazioni (con fermata a Milano Porta Garibaldi, Rogoredo e Rho-Fiera).

Palazzo Donini ha spiegato che "le variazioni programmate sono proprio l'esempio tangibile che si stanno studiando soluzioni che possano offrire un servizio il più funzionale possibile alle esigenze dell'utenza". "In questa ottica - prosegue la Regione - vanno interpretate le dichiarazioni, emerse in questi giorni, in cui la Giunta, che ha già avviato una fitta interlocuzione con i gestori del trasporto, ha espresso la volontà di voler trovare anche altre soluzioni, simmetriche tra loro, così da poter avere una ampia gamma d'offerta che sia in grado di ottimizzare i collegamenti verso nord e sud".