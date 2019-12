Corso su costituzione parte civile p.a.

La costituzione di parte civile delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica esercitata in sede penale sarà il tema al centro del seminario gratuito in programma mercoledì 11 dicembre a Villa umbra.

Il corso intitolato "La costituzione di parte civile delle p.a.

e delle società a partecipazione pubblica nel processo penale", è organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, è stato accreditato dall'Ordine degli avvocati di Perugia.

Introdurrà i lavori Alberto Naticchioni, amministratore e responsabile scientifico della Scuola che ha ribadito "come sia importante per gli enti pubblici conoscere compiutamente la procedura di costituzione di parte civile in sede penale e le conseguenze della procedura per i procedimenti nei confronti di amministratori e dipendenti pubblici". Relatore della giornata formativa: Francesco Compagna, professore di diritto penale presso l'Università Internazionale degli studi di Roma.