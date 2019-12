Soprintendenza blocca casa Babbo Natale

La Soprintendenza alle Belle arti dell'Umbria blocca i lavori per la casa di Babbo Natale a Todi. A dare conferma all'ANSA della sospensione della costruzione del villaggio natalizio in piazza del popolo è la stessa soprintendente, Marica Mercalli. "In assenza della richiesta di autorizzazione da parte del Comune - spiega - e in mancanza di un progetto sul quale ci saremmo dovuti esprimere, nella mattinata di lunedì abbiamo ritenuto opportuno chiedere la sospensione dei lavori per la realizzazione della struttura". Lettera che la Soprintendenza ha inviato all'amministrazione comunale che a sua volta, attraverso gli uffici Urbanistica, ha emesso una ordinanza con la quale ha comunicato all'associazione culturale incaricata della realizzazione della casa in legno di Babbo Natale, di interrompere immediatamente la costruzione.

Nella nota della Soprintendenza si legge che i lavori vengono ritenuti "...di forte impatto visivo,introducono modificazioni che recano pregiudizio ai valori tutelati".