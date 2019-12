A Villa umbra Giornata della trasparenza

Venerdì 6 dicembre, presso Villa Umbra, si terrà la giornata della trasparenza promossa dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Appuntamento formativo ormai annuale per gli enti pubblici con l'obiettivo di condividere buone pratiche e diffondere una cultura amministrativa orientata all'accessibilità e alla legalità.

I lavori saranno aperti da Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola. "La trasparenza - sottolinea - è elemento essenziale per combattere i fenomeni criminosi, in particolare la corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

Trasparenza che può essere attuata dotando gli enti pubblici di strumenti digitali, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale. I ritardi circa le opere pubbliche lamentati dalle stazioni appaltanti e spesso attribuiti all'Anac sono invece legati alla complessità normativa relativa al Codice degli appalti e non alle competenze dei pubblici dipendenti".