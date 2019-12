Inaugurato nuovo Punto Enel a Terni

Risparmio in bolletta, ma anche efficienza energetica, sostenibilità ambientale e innovazione: sono queste le parole che contraddistinguono il nuovo Punto Enel di Terni, denominato Spazio Enel, che è stato inaugurato in viale Filippo Turati.

Si tratta di un ambiente ampio e confortevole, funzionale e innovativo anche negli arredi e nell'organizzazione degli spazi presso i quali i cittadini potranno ricevere assistenza per le forniture elettricità e gas con Enel Energia e anche trovare "molte opportunità di risparmio in bolletta e di efficienza energetica".

Presso i nuovi locali sarà possibile conoscere le proposte di Enel Energia per elettricità e gas, ricevere risposte in merito a tutte le questioni legate alle proprie forniture e usufruire delle numerose opportunità per l'efficienza energetica e per la Smart Home.

Subito dopo il taglio del nastro è stata inaugurata anche la mostra d'arte contemporanea "La forma dell'infinito" di Giampiero Malgioglio.