"A Norcia chiude Sportello del lavoro"

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 NOV - "A quanto pare da dicembre, fino a data da destinarsi, a Norcia non sarà più attivo lo Sportello del lavoro e gli utenti dovranno recarsi a Spoleto con inevitabili disagi, dispendio di tempo e costi aggiuntivi". A sollevare il problema è il gruppo consiliare "Noi per Norcia" che ha presentato una interrogazione consiliare per capire le ragioni di questa "ennesima chiusura e soprattutto per verificare quali azioni intende attuare l'amministrazione comunale per evitare, come spesso accade, che una volta sospeso un servizio la città lo perda per sempre". Il gruppo consiliare tiene a sottolineare che "Nell'indifferenza totale dell'amministrazione comunale a Norcia chiude quindi, dopo l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, il Gal e la Casa del Parco, un altro servizio mentre altri, come la caserma dei vigili del fuoco emigrano a Cascia".