(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 30 NOV - "A Natale regalati Orvieto" è lo slogan scelto dalla nuova amministrazione comunale per promuovere la città del duomo per le festività natalizie.

Intanto il sindaco Roberta Tardani ha ufficialmente dato il via alle varie iniziative con l'accensione delle luminarie e l'inaugurazione del villaggio natalizio in piazza della Repubblica, piazza Gualterio e piazza Fracassini. Un programma di eventi che si estenderà fino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania e che quest'anno include vari momenti dedicati al ritorno delle statue degli apostoli e dei santi protettori in Duomo dopo 122 anni.

Tra i momenti più attesi c'è Umbria jazz winter, il festival che giunto alla sua 27/a edizione, richiama ogni anno sulla Rupe migliaia di appassionati e visitatori.