Melasecche, riqualificare Flaminia

"Per il tratto della Flaminia tra Spoleto e Terni c'è la necessità di affrontare le problematiche con un progetto di riqualificazione, al quale lavoreremo nel corso di questa legislatura": così l'assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, che interviene dopo la chiusura del viadotto tra Strettura e il valico della Somma.

Sottolineando che "l'Anas, secondo quanto stabilito dai protocolli prosegue il monitoraggio e fa controlli periodici su tutti i viadotti del territorio tali da mantenerli in condizioni di sicurezza".

Melasecche ha quindi ribadito che "dopo una verifica da parte dei tecnici fatta subito dopo la chiusura del tratto della Flaminia all'altezza del valico della Somma, l'ingegnere Nibbi di Anas ha confermato la necessità di eseguire dei lavori per la messa in sicurezza del tratto con la conseguente chiusura della strada fino al 18 dicembre, salvo anticipi nel corso dei lavori".