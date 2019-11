A Spoleto Patty Smih, sacerdotessa rock

Brani come 'People have the power', 'Dancing barefoot' e 'Because the night' (scritta insieme a Bruce Springsteen) sono vere e proprie pietre miliari della musica e dell'immaginario collettivo. Martedì 3 dicembre si potranno ascoltare, insieme alle tante altre gemme del suo repertorio, dalla voce stessa di Patti Smith che ha scelto Spoleto per il nuovo tour nei teatri di città selezionate attentamente sulla base della loro bellezza ed unicità artistica.

Anche in Umbria ritorna così la "sacerdotessa" del rock con uno spettacolo di 'Words and music' per un appuntamento in programma al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, che si preannuncia già tutto esaurito, in esclusiva regionale e targato Athanor Eventi in collaborazione con il Comune di Spoleto.