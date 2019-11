Presentato nuovo parco auto Esercito

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - E' stato presentato nel cuore del centro storico di Perugia, in Piazza IV Novembre, il nuovo parco macchine in dotazione al reparto 'Raggruppamento Umbria e Marche' dell'Esercito, nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure', con responsabilità di vari siti, fissi e mobili, dislocati nelle città più importanti dell'Umbria e delle Marche e, in particolare, nelle zone colpite dal sisma. Si tratta di cinque Jeep Renegade, con quatto ruote motrici, auto a basso consumo, che rispondono a criteri di economicità, ma anche più idonee per il servizio di controllo del territorio a supporto in maniera complementare e sussidiaria delle forze dell'ordine.

"Mezzi - ha spiegato il comandante del Raggruppamento Umbria e Marche, Mauro Bruschi - che consentono un ammodernamento del parco veicoli ma anche un impiego più corretto in centri urbani e centri storici come quello di Perugia".