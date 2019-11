Agevolazioni 2019 per la Tari a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Cambia il sistema per la concessione di agevolazioni alle utenze domestiche per il 2019 a Foligno. Il Comune le concederà, in base agli indicatori Isee, ai soggetti tenuti al pagamento della Tari che si trovano in condizioni di grave disagio sociale ed economico. "Sono stati introdotti tre nuovi scaglioni basati sull'Isee - ha spiegato l'assessore al bilancio, Elisabetta Ugolinelli - da zero e tremila euro annui, i cittadini avranno una riduzione del 70%, poi si passa dai tremila ai cinquemila euro applicando una diminuzione del 40% mentre per lo scaglione dai cinquemila a diecimila euro anni la riduzione sarà del 20%. In precedenza c'era l'esenzione totale per chi aveva un reddito da zero a cinquemila euro. Tra le altre novità, abbiamo previsto l'assegnazione con precedenza per chi possiede almeno uno dei tre requisiti che saranno la presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli, di almeno un disabile, di almeno un ultrasessantacinquenne".