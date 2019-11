Porzi, grazie a dipendenti Assemblea

"Al termine della mia esperienza di presidente dell'Assemblea legislativa intendo rivolgere a tutti i dipendenti il mio più profondo ringraziamento per il prezioso lavoro che svolgono. In questi anni ho avuto modo di conoscere ed apprezzare la qualità dell'opera da loro prestata, giorno dopo giorno, con competenza e spirito di servizio.

Un'attività che contribuisce alla forza e all'autorevolezza delle istituzioni e garantisce ai cittadini l'esercizio dei diritti civili fondamentali": così la presidente uscente Donatella Porzi.

"All'inizio del mio mandato alla guida dell'Assemblea legislativa - sottolinea Porzi - avevo posto come prima necessità quella di avviare un processo di riavvicinamento dei cittadini all'Istituzione che più li rappresenta. Per fare in modo che i cittadini, le forze sociali, economiche e culturali dell'Umbria fossero in grado sempre di più e meglio di partecipare alla discussione pubblica sulle leggi, i piani e in generale i problemi che li riguardano più da vicino".