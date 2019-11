Ospedale Perugia contro violenza donne

"No alla rassegnazione, no ai soprusi che le donne subiscono, sì ad una attenzione assidua, con percorsi assistenziali organizzati": è la sintesi dell'intervento del commissario straordinario dell'azienda ospedaliera di Perugia, Antonio Onnis, intervenuto ad una semplice cerimonia che si è svolta lunedì 25 novembre sul piazzale antistante l'ospedale in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

E' stata allestita una panchina rossa e depositate, dai dipendenti, alcune decine di paia di scarpe, in segno di vicinanza alle vittime di violenze. "Noi ci siamo - ha aggiunto Onnis in una nota dell'ospedale - consapevoli di essere un punto di riferimento per le donne che subiscono le violenze fisiche e psicologiche. I nostri professionisti assicurano loro massima attenzione, percorsi dedicati e sostegno assoluto".