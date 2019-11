De Luca, da Lucidi posizione personale

"Le dichiarazioni e i giudizi politici espressi dal senatore Stefano Lucidi in merito alla scelta di Vincenzo Bianconi di non voler ricoprire il ruolo di portavoce delle opposizioni in seno all'Assemblea legislativa non rappresentano in alcun modo la posizione del M5s Umbria, né del capo politico o di alcun livello direttivo": lo sottolinea il consigliere regionale del M5s Thomas De Luca. "Lucidi ha espresso una posizione personale - aggiunge -, non condivisa con il sottoscritto né tanto meno rappresentativa della comunità o di altri livelli".

"Tra l'altro - afferma ancora De Luca - le sue dichiarazioni denotano scarsa conoscenza dei regolamenti e delle prassi istituzionali e tentano di interferire in modo inopportuno in una delicata fase di assetto organizzativo delle opposizioni.

Auspichiamo che il portavoce in questione possa avere tale prontezza e reattività nei momenti in cui verrà chiamato a dare il suo contributo fattivo per la comunità umbra".