Aziende agricole contro violenza donne

Coldiretti Umbria ha aderito alla "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", istituita dalle Nazioni Unite per ricordare tutte le donne vittime di violenza.

Sono state diverse le aziende agricole e agrituristiche umbre che - spiega Coldiretti - si sono "ornate" e colorate di arancione, dalle facciate delle strutture ma anche negli arredamenti interni, evidenziando il colore designato dalla campagna stessa per simboleggiare un futuro più luminoso senza violenza.

"Occorre sempre di più sensibilizzare l'opinione pubblica - afferma Coldiretti - su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani ancora molto diffusa. Un'adesione a questa iniziativa - aggiunge Coldiretti - che consente anche di rendere omaggio e valorizzare ulteriormente l'importante ruolo delle donne impegnate in agricoltura, visto che circa un terzo delle imprese agricole umbre sono a conduzione rosa, con un agriturismo su due gestito da donne".