A Illuminati omaggio Silvana Benigno

Tutti in piedi per un lungo applauso di affetto e vicinanza a Silvana Benigno, "mamma-coraggio", che ha ricevuto sul palco del teatro degli Illuminati di Città di Castello un tributo per la battaglia che sta combattendo per sconfiggere il cancro.

Durante la serata l'on. Walter Verini ha parlato della proposta che il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per conferire alla donna un riconoscimento ufficiale della Repubblica italiana. Con il parlamentare sul palco sono saliti il sindaco di Citerna, Enea Paladino, dagli assessori comunali, Luciana Bassini per Citta' di Castello, Milena Crispoltoni, per San Giustino e Paola Vannini per Sansepolcro, al termine dello spettacolo "Oh Guggo!" della Compagnia teatro popolare di Sansepolcro, con testo e regia di Moira Bigi. Che ha realizzato l'iniziativa per la raccolta fondi di Silvana Benigno, da tempo mobilitata nel sostenere la ricerca della Fondazione Ieo-Ccm di Milano.