Salvini, Umbria esempio altre regioni

"L'Umbria dovrà essere un esempio anche per le altre regioni italiane. Ci saranno momenti bellissimi e altri, come in ogni famiglia, comunità e azienda, di discussione. È importante tenere annodati i fili di questi splendidi mesi e tenere vivo l'entusiasmo che in questa terra non si vedeva da tantissimo tempo": il leader della Lega, Matteo Salvini, ha aperto così a Perugia il suo intervento alla festa organizzata dal suo partito per ringraziare gli elettori per il successo alle elezioni regionali. Sul palco, insieme a lui, la neopresidente dell'Umbria, Donatella Tesei e i componenti della Giunta, oltre ai consiglieri.

"Una Giunta e degli assessori che ho scelto perché ho tenuto conto della loro esperienza, competenze e del fatto che possono essere utili al progetto che abbiamo" ha detto Tesei. "Le priorità - ha aggiunto - sono veramente molte ma a tutto quello che abbiamo detto nel nostro programma di governo intendo mantenere fede. E questa è una garanzia che mi sento di dare agli umbri".