Ospedale Perugia contro violenza genere

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'azienda ospedaliera di Perugia intende sensibilizzare il personale sanitario e i cittadini con una iniziativa organizzata per lunedì 25 novembre all'ingresso dell'ospedale.

Per l'occasione è stata dipinta una panchina rossa, attorno alla quale verrà simbolicamente allestito un percorso contrassegnato da scarpe rosse donate dai dipendenti.

Alla semplice cerimonia, informa una nota dell'ospedale, sarà presente il commissario straordinario del Santa Maria della Misericordia Antonio Onnis che annuncerà alcune iniziative volte a prevenire ogni forma di violenza fisica e psicologica di cui sono sempre più vittime anche gli stessi operatori sanitari durante il lavoro.