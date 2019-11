Riconoscimento a Nemetria da Mattarella

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 21 NOV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato agli organizzatori di Nemetria una speciale Medaglia "quale suo Premio di Rappresentanza alla XXVII edizione della Conferenza di 'Etica ed Economia' sul tema 'Il vincolo esterno delle Nazioni, etica ed utilità' in programma a Foligno venerdì 22 novembre all'Auditorium San Domenico". Lo riferisce una nota di Nemetria.

Ad inviare particolari saluti, il Capo del Servizio per le Adesioni Presidenziali della Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica.

"E' davvero un onore, tanto inaspettato quanto gradito, in quanto si tratta di una scelta ed una decisione personale dello stesso Capo dello Stato - commenta Laura Radi, segretaria Generale di Nemetria - a dimostrazione di quanto l'attenzione per l'evento sia davvero sentita. Un'attenzione che ci gratifica e che inorgoglisce ad onore di Nemetria e della città di Foligno".