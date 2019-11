In Umbria e Toscana corsi Scuola pa

Sono tre i progetti formativi finanziati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale nell'ambito dell'avviso nazionale "Valore P.A. 2019" che verranno attuati in Umbria e Toscana dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, che li ha presentati in collaborazione con l'Università per Stranieri di Perugia. I dipendenti pubblici delle due regioni hanno scelto di iscriversi ai corsi "I finanziamenti europei: progettare nella programmazione 2014-2020" e "Gli strumenti per la gestione efficace delle risorse umane".

"Dopo le numerose attività formative proposte a catalogo in Toscana - rileva l'amministratore unico di Villa umbra, Alberto Naticchioni - per la prima volta la Scuola di amministrazione pubblica, soggetto attuatore dei percorsi formativi, amplierà la propria offerta con una proposta organica e strutturata nella provincia di Siena grazie all'avviso nazionale 'Valore PA'".