Celebrazioni Virgo Fidelis a Perugia

Si sono svolte anche a Perugia, le celebrazioni per la Patrona dell'Arma dei carabinieri, la "Virgo Fidelis" e sono stati commemorati il 78/o Anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata dell'Orfano.

La messa solenne è stata officiata dall'arcivescovo di Perugia, cardinale Gualtiero Bassetti, nell'Abbazia di San Pietro. Alla cerimonia sono intervenuti numerosi carabinieri in servizio ed in congedo con i loro familiari. Hanno partecipato, tra le tante autorità civili e militari, la presidente della Regione Donatella Tesei, il prefetto di Perugia Dott. Claudio Sgaraglia, il presidente della Corte di Appello di Perugia Mario Vincenzo D'Aprile. Presenti anche le vedove e gli orfani assistiti dall'Onomac, l'Opera nazionale assistenza orfani militari dell'Arma dei carabinieri. La celebrazione è stata accompagnata dal Coro "Marietta Alboni" di Città di Castello.